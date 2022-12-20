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    Руни: «Уважаю Роналду, но Месси другой. К нему нельзя приблизиться»

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сравнил нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Я уважаю Роналду и понимаю, когда люди говорят, что он лучший. Уважаю это мнение, но Месси другой. Я играл против Лионеля несколько раз, и он демонстрировал способность отбирать мяч и держать его, при этом контролируя игру, двигаясь, забивая и помогая партнeрам. К нему нельзя приблизиться.

    Ты всегда у него под контролем. Если Месси владеет мячом, именно он будет определять ход игры. Быть его соперником непросто», – цитирует Руни The Times.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.12.2022 22:59
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