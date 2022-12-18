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    «Он зол на весь мир». Во Франции объяснили, почему Бензема не полетел на финал ЧМ-2022

    Заместитель главного редактора L'Eequipe Жан-Филип Леклер рассказал, почему игрок сборной Франции Карим Бензема обиделся и проигнорировал финал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    «Мы в L'Equipe первыми написали, что между Бензема, тренерским штабом сборной Франции и некоторыми игроками возникли проблемы сразу после его травмы. По всей видимости, Бензема хотел остаться в Катаре для лечения, чтобы потом снова сыграть в соревнованиях.

    Но Дидье Дешам хотел определенности, ему не нужна была еще одна неопределенность: будет ли Бензема играть или нет? Уход Бензема стал облегчением для некоторых игроков, потому что у него очень сложный характер. Бензема знал это и сейчас немного зол на весь мир», – сказал журналист.

    • Бензема находится в заявке сборной Франции, несмотря на травму, полученную до начала ЧМ-2022.
    • Финал начнется в 18:00 по Москве.
    • Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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