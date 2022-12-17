Бензема отказался от приглашения Макрона посетить финал ЧМ-2022. Канте и Погба будут на игре

Форвард Карим Бензема не поедет на финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией, несмотря на приглашение от президента Эмманюэля Макрона.

Бензема будет смотреть финал дома в Испании.

В то же время по приглашению Макрона игру посетят Поль Погба и Н'Голо Канте.

Бензема находится в заявке сборной Франции, несмотря на травму, полученную до начала ЧМ-2022.

Финал состоится завтра, 18 декабря.

Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

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