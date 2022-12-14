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    Невилл: «Ливакович остановился, а Альварес врезался в него. Это не пенальти»

    Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл раскритиковал судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.

    «Это не пенальти. Вратарь вышел из ворот и остановился, а нападающий просто врезается в него и отвел ногу.

    Что еще Ливакович мог сделать? Если бы он вышел чуть дальше и сбил Альвареса, это было бы справедливо, но он остановился», – сказал Невилл.

    • Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
    • Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
    • Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
    • В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

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    Источник: The Mirror

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12112

      Вомбат 32 минуты назад

      Лично я считаю, что судьи помогают Аргентине. Нидерланды хоть и не так явно, но тоже поддушивали. Боюсь, что в ФИФА считают, что Месси надо премировать кубком мира. Даже страшновато становится за финал.

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      Рейтинг: +854

      Fialet > Вомбат 3 минуты назад

      Я с самого начала это говорю, А чтобы арабов задобрить Аргентина слила Саудовской Аравии.

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      Рейтинг: +2501

      fakeid 48 минут назад

      тянут гнома к титулу.

      3
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      Рейтинг: +55

      Maks_seo > fakeid 34 минуты назад

      тянут это когда ты не играешь на победу, Аргентина вчера полностью переиграла Хорватов, без шансов, на две головы выше.

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      Рейтинг: +2048

      Maxi_7 1 час назад

      Согласен, у меня вчера также возник аналогичный вопрос - почему даже на вар не посмотрели. Но стоит также отметить, что клоунской игры Ловрена в обороне в этом эпизоде из разряда:" Мама, где я... что происходит?" это никак не отменяет.

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