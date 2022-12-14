Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл раскритиковал судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.

«Это не пенальти. Вратарь вышел из ворот и остановился, а нападающий просто врезается в него и отвел ногу.

Что еще Ливакович мог сделать? Если бы он вышел чуть дальше и сбил Альвареса, это было бы справедливо, но он остановился», – сказал Невилл.

Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.

Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.

Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.

В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира