Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл раскритиковал судейство в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия.
«Это не пенальти. Вратарь вышел из ворот и остановился, а нападающий просто врезается в него и отвел ногу.
Что еще Ливакович мог сделать? Если бы он вышел чуть дальше и сбил Альвареса, это было бы справедливо, но он остановился», – сказал Невилл.
- Игру обслуживал итальянец Даниэле Орсато.
- Он назначил 11-метровый за столкновение вратаря Доминика Ливаковича и форварда Хулиана Альвареса.
- Пенальти реализовал Лионель Месси. Этот гол стал 1-м в матче.
- В итоге аргентинцы разгромили хорватов со счетом 3:0.
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Источник: The Mirror