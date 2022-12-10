Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Гранта Уола.

Он работал на матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Я был глубоко опечален этой новостью. Не хотел в это верить.

Всего несколько дней назад ФИФА и Международная ассоциация спортивной прессы отметили вклад Гранта в популяризацию футбола за освещения восьми подряд чемпионатов мира.

Любовь Гранта к футболу была безмерной, нам всем будет не хватать его репортажей.

От имени ФИФА и футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это трудное время», – сказал Инфантино.

Уолу было 48 лет.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, при этом голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

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