Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Инфантино отреагировал на смерть комментатора, работавшего на матче Нидерланды – Аргентина

    Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Гранта Уола.

    Он работал на матче 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

    «Я был глубоко опечален этой новостью. Не хотел в это верить.

    Всего несколько дней назад ФИФА и Международная ассоциация спортивной прессы отметили вклад Гранта в популяризацию футбола за освещения восьми подряд чемпионатов мира.

    Любовь Гранта к футболу была безмерной, нам всем будет не хватать его репортажей.

    От имени ФИФА и футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это трудное время», – сказал Инфантино.

    • Уолу было 48 лет.
    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, при этом голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Инфантино сообщил о рекордных телевизионных показателях ЧМ-2022 1
    Фанат, выбежавший с радужным флагом во время матча ЧМ-2022, рассказал, как Инфантино вытащил его из полиции Катара 4
    Инфантино: «В Катаре был лучший групповой этап чемпионата мира в истории» 5
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2419

      fakeid 1 час назад

      какие ещё 8 ЧМ? он с 16 лет ездил на мундиали? канал лицензию выписал и аккредитацию дал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      DoctorWatson > fakeid 1 час назад

      с 20 получается, если этот считать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11