Умер комментатор, потерявший сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

Американский журналист Грант Уол умер утром, 10 декабря.
Накануне ему стало плохо во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
Сообщалось, что комментатор потерял сознание.
Сегодня стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь 48-летнего Уола.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
- Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
- В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо