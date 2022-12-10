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    Умер комментатор, потерявший сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

    Американский журналист Грант Уол умер утром, 10 декабря.

    Накануне ему стало плохо во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

    Сообщалось, что комментатор потерял сознание.

    Сегодня стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь 48-летнего Уола.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16603

      Barmaleushka 26 минут назад

      Да. Дела . Интересно это от эмоций во время матча или стечение обстоятельств ?

      0
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      Рейтинг: +381

      aldo conte 36 минут назад

      И кто после этого скажет, что работа комментатора не опасна. Хотя были случаи, что и болельщики Богу душу отдавали после поражений любимой команды. Футбол больше жизни.

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