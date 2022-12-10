Умер комментатор, потерявший сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

Американский журналист Грант Уол умер утром, 10 декабря.

Накануне ему стало плохо во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Сообщалось, что комментатор потерял сознание.

Сегодня стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь 48-летнего Уола.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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