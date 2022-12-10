Комментатор потерял сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) на комментаторской позиции случилось ЧП. Один из комментаторов потерял сознание. Об этом в эфире сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

Журналиста выносили с рабочего места на руках. Ему оказывали медицинскую помощь.

Матч прошел на стадионе «Лусаил Иконик».

На этом же стадионе Аргентина 13 декабря проведет полуфинал против Хорватии.

«Лусаил Иконик» 18 декабря примет финал ЧМ-2022.

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