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    Комментатор потерял сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

    Во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) на комментаторской позиции случилось ЧП. Один из комментаторов потерял сознание. Об этом в эфире сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

    Журналиста выносили с рабочего места на руках. Ему оказывали медицинскую помощь.

    • Матч прошел на стадионе «Лусаил Иконик».
    • На этом же стадионе Аргентина 13 декабря проведет полуфинал против Хорватии.
    • «Лусаил Иконик» 18 декабря примет финал ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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