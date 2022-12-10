Комментатор потерял сознание во время матча Нидерланды – Аргентина

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти) на комментаторской позиции случилось ЧП. Один из комментаторов потерял сознание. Об этом в эфире сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
Журналиста выносили с рабочего места на руках. Ему оказывали медицинскую помощь.
- Матч прошел на стадионе «Лусаил Иконик».
- На этом же стадионе Аргентина 13 декабря проведет полуфинал против Хорватии.
- «Лусаил Иконик» 18 декабря примет финал ЧМ-2022.
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Источник: «Бомбардир»