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    Аргентина – новый рекордсмен ЧМ по числу выигранных серий пенальти

    Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.

    Сборная Аргентины установила новый рекорд чемпионатов мира.

    Никому ранее не удавалось взять верх в пяти сериях пенальти. Лучшим результатом было по четыре победы у Германии и Хорватии.

    Всего у аргентинцев было шесть попыток:

    • победили Италию и Югославию на ЧМ-1990, Англию – на ЧМ-1998, Нидерланды – на ЧМ-2014 и ЧМ-2022.
    • проиграли Германии на ЧМ-2006.

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    Источник: William Hill

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