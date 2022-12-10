Аргентина – новый рекордсмен ЧМ по числу выигранных серий пенальти

Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.

Сборная Аргентины установила новый рекорд чемпионатов мира.

Никому ранее не удавалось взять верх в пяти сериях пенальти. Лучшим результатом было по четыре победы у Германии и Хорватии.

Всего у аргентинцев было шесть попыток:

победили Италию и Югославию на ЧМ-1990, Англию – на ЧМ-1998, Нидерланды – на ЧМ-2014 и ЧМ-2022.

проиграли Германии на ЧМ-2006.

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