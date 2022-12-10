Аргентина – новый рекордсмен ЧМ по числу выигранных серий пенальти

Аргентина победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022.
Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти выиграли аргентинцы со счетом 4:3.
Сборная Аргентины установила новый рекорд чемпионатов мира.
Никому ранее не удавалось взять верх в пяти сериях пенальти. Лучшим результатом было по четыре победы у Германии и Хорватии.
Всего у аргентинцев было шесть попыток:
- победили Италию и Югославию на ЧМ-1990, Англию – на ЧМ-1998, Нидерланды – на ЧМ-2014 и ЧМ-2022.
- проиграли Германии на ЧМ-2006.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Новости сборной Аргентины на ЧМ-2022
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: William Hill