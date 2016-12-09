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  • Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

9 декабря 2016, 00:00

У Лаутаро Мартинеса из Аргентины провальный ЧМ. Он ехал на него в статусе одной из звезд сборной, а в итоге: не сделал ни одного голевого действия и потерял место в основе команды. Но тренер Лионель Скалони поддерживает его. Лео Месси и остальные партнеры по Аргентине публично защищают его от критиков.

Но главную поддержку он получает от жены Агустины Гондолфо, которая отвечает хейтерам в соцсетях и публично поддерживает мужа. У них – большая совместная история, которая началась еще в Аргентине. Лаутаро познакомился с Агустиной, когда выступал за «Расинг». С того момента пара встречается и часто появляется на публике.

Несколько фактов о Гондолфо и ее отношениях с Лаутаро:

• Она модель, карьере которой очень помог переезд в Италию, где заключила контракты с различными агентствами;

• Вместе они растят дочь;

• Сам Лаутаро рассказывал: «После года игры за «Интер» я мог перейти в один европейский топ-клуб. Агустина просила меня не делать это и приводила очень правильные аргументы: что я не закрепился в Италии, в «Интере», не до конца почувствовал на себе тяжесть европейского футбола. Это все верно. Без нее я бы наделал много ошибок».

Фото: соцсети Агустины Гондолфо

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Красивый футбол Аргентина Мартинес Лаутаро
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