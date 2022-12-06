Луис Энрике извинился перед болельщиками сборной Испании за вылет с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 после поражения от Марокко в 1/8 финала по пенальти.

«Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали нас. Простите. Мы выложились без остатка, но нам остаeтся только поздравить Марокко», – сказал Энрике.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Испании по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира