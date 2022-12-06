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    Луис Энрике извинился перед болельщиками сборной Испании за вылет с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 после поражения от Марокко в 1/8 финала по пенальти.

    «Я приношу извинения болельщикам сборной Испании, потому что они очень хорошо поддерживали нас. Простите. Мы выложились без остатка, но нам остаeтся только поздравить Марокко», – сказал Энрике.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
    • Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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    Источник: Marca

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    06.12.2022 22:58
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