«По нашим лекалам». Черчесов оценил победу Марокко над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Испании.
– Сборная Марокко прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018?
– (смеется) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?».
Это действительно один из вариантов против Испании. Детали различаются, но принцип один – отдать пространство, но не инициативу.
На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко.
А Коста-Рика дала пространство – пропустила семь голов.
- Марокканцы выбили испанцев, победив в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
- Россия в 2018 году также обыграла Испанию по пенальти.
- В итоге россияне вылетели с ЧМ на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии.
- Марокко в субботу поборется за путевку в полуфинал с Португалией.
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Источник: «Известия»