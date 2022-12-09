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    «По нашим лекалам». Черчесов оценил победу Марокко над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Марокко и Испании.

    – Сборная Марокко прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018?

    – (смеется) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?».

    Это действительно один из вариантов против Испании. Детали различаются, но принцип один – отдать пространство, но не инициативу.

    На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов, как и в матчах с Японией и Марокко.

    А Коста-Рика дала пространство – пропустила семь голов.

    • Марокканцы выбили испанцев, победив в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
    • Россия в 2018 году также обыграла Испанию по пенальти.
    • В итоге россияне вылетели с ЧМ на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии.
    • Марокко в субботу поборется за путевку в полуфинал с Португалией.

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    Источник: «Известия»

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