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    Родри – о вылете Испании с ЧМ-2022: «Марокко вообще ничего не предложило! Они весь матч сидели в обороне»

    Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал игру Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    • Испанцы проиграли по пенальти и вылетели из турнира.
    • На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
    • В 2018 году испанцы проиграли сборной России.

    «Марокко вообще ничего не предложило!

    В этих словах нет неуважения. Они ничего не сделали по ходу матча. Они весь матч сидели в обороне и пытались выбежать в контратаку!» – сказал Родри.

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    Источник: Express

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