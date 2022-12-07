Родри – о вылете Испании с ЧМ-2022: «Марокко вообще ничего не предложило! Они весь матч сидели в обороне»

Полузащитник сборной Испании Родри раскритиковал игру Марокко в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
- Испанцы проиграли по пенальти и вылетели из турнира.
- На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
- В 2018 году испанцы проиграли сборной России.
«Марокко вообще ничего не предложило!
В этих словах нет неуважения. Они ничего не сделали по ходу матча. Они весь матч сидели в обороне и пытались выбежать в контратаку!» – сказал Родри.
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Источник: Express