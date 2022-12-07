Газзаев: «Испания наступила на те же грабли, что и на ЧМ-2018»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил вылет Испании с чемпионата мира-2022. В 1/8 финала команда проиграл Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

«Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании – контроль мяча. Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счeт позиционной атаки. Но это ещe и потому, что очень организованно играла сборная Марокко – они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.

Сборная Испания изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России», – сказал Газзаев.

Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.

Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.

В 2018 году Испания вылетела в 1/8 финала от России.

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