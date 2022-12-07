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    Газзаев: «Испания наступила на те же грабли, что и на ЧМ-2018»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил вылет Испании с чемпионата мира-2022. В 1/8 финала команда проиграл Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

    «Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании – контроль мяча. Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счeт позиционной атаки. Но это ещe и потому, что очень организованно играла сборная Марокко – они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.

    Сборная Испания изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России», – сказал Газзаев.

    • Испанцы 2-й раз подряд вылетели с ЧМ в 1/8 финала, проиграв по пенальти.
    • Команду вскоре может возглавить Роберто Мартинес.
    • В 2018 году Испания вылетела в 1/8 финала от России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7556

      Беспонтий 1 час назад

      нажму пожалуй на горло песне..
      грабли-это в думе
      здесь просто футбольное несчастье ну или как подметил
      "MaxRnD
      будет весьма естественен и логичен со всех углов зрения возврат бумеранга за спектакль с Японией ))
      Карма и неотвратимость"

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      Рейтинг: +12333

      Алексей З 2 часа назад

      Назвал бы это застоем тренерской мысли.
      Времена Хави , Иньесты, Пуйоля, Пике , Вильи и Касильяса давно прошли.
      Ну нельзя по одним и тем же лекалам играть 20-30 лет.
      Тики-така умерла , как и Максим , ну и Х с ней...
      В Испании есть игроки , которые могут играть в быстрый и агрессивный футбол с ВОРОТАМИ, а не катать мяч до одурения.

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