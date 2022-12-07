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    Булыкин: «Испанцы летят домой с ЧМ-2022 и до сих пор перепасовываются в самолете»

    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет Испании с ЧМ-2022 после поражения от Марокко по пенальти в 1/8 финала.

    «Это сенсация. Испанцы должны были извлечь урок из прошлого чемпионата мира и играть результативнее. Однако они продолжили держать мяч без большого количества ударов по воротам — это снова сыграло с ними плохую шутку.

    Уже анекдот придумали, что испанцы летят домой с чемпионата мира и в самолeте до сих пор перепасовываются», — сказал Булыкин.

    • На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
    • В 2018 году испанцы проиграли сборной России.
    • Испанию может возглавить Роберто Мартинес.

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    Источник: «Чемпионат»

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