Англия и Сенегал назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Аль Бейт». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Диалло, Якобс, Сабали, Н. Менди, Сисс, Диата, Сарр, Ндиайе, Диа.

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Где смотреть матч Англия – Сенегал

Прогноз на матч Англия – Сенегал

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