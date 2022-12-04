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    Англия – Сенегал: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Англия и Сенегал назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Аль Бейт». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

    Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Диалло, Якобс, Сабали, Н. Менди, Сисс, Диата, Сарр, Ндиайе, Диа.

    Состав АнглииСостав сенегала

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    Источник: «Бомбардир»

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