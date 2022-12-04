Англия и Сенегал назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Встреча пройдет сегодня на стадионе «Аль Бейт». Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.
Сенегал: Э. Менди, Кулибали, Диалло, Якобс, Сабали, Н. Менди, Сисс, Диата, Сарр, Ндиайе, Диа.
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Где смотреть матч Англия – Сенегал
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Источник: «Бомбардир»