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    Где и во сколько смотреть матч Англия – Сенегал: 4 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Англии и Сенегала сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья).

    Сенегал занял второе место в группе A: две победы и одно поражение.

    Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68895 зрителей.

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    • Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Прогноз на матч Англия – Сенегал

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    Источник: «Бомбардир»

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