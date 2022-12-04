Сборные Англии и Сенегала сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья).

Сенегал занял второе место в группе A: две победы и одно поражение.

Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68895 зрителей.

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Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на матч Англия – Сенегал

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