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    Англия – Сенегал: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 4 декабря

    Сборные Англии и Сенегала сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). Сенегал занял второе место в группе A: две победы и одно поражение.

    Команды ни разу не играли друг с другом.

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    Коэффициенты:

    • Победа Англии – 1.55
    • Ничья – 4.10
    • Победа Сенегала – 7.30

    Рекомендуемая ставка: победа Англии

    Где смотреть матч Англия – Сенегал

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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