Сборные Англии и Сенегала сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). Сенегал занял второе место в группе A: две победы и одно поражение.

Команды ни разу не играли друг с другом.

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Коэффициенты:

Победа Англии – 1.55

Ничья – 4.10

Победа Сенегала – 7.30

Рекомендуемая ставка: победа Англии

Где смотреть матч Англия – Сенегал

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