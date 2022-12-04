Сборные Англии и Сенегала сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Англия выиграла группу B, набрав семь очков (две победы и одна ничья). Сенегал занял второе место в группе A: две победы и одно поражение.
Команды ни разу не играли друг с другом.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Англии
Где смотреть матч Англия – Сенегал
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Источник: «Бомбардир»