Фоден – самый молодой за 24 года игрок с 2 ассистами в плей-офф ЧМ

Англия разгромила Сенегал со счетом 3:0 в 1/8 финала ЧМ-2022.

В этом матче вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден отдал две голевые передачи.

Он стал самым молодым с 1998 года игроком с двумя ассистами в игре плей-офф чемпионата мира.

Показатель Фодена – 22 года и 190 дней.

24 года назад Роналдо сделал два результативных паса в матче ЧМ против Дании в 21 год и 284 дня.

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