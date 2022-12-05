Мане прокомментировал вылет сборной Сенегала с ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане отреагировал на поражение своей национальной команды от Англии в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Дорогие братья, вы достойно сражались. Народ очень гордится вашим выступлением – вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной.

Продолжайте учиться, и удачи вам. Мы идeм за трофеями дальше», – написал Мане в соцсетях.

Англия разгромила Сенегал – 3:0.

Африканская сборная сумела выйти из группы с Нидерландами, Эквадором и Катаром.

Мане пропустил ЧМ-2022 из-за травмы.

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