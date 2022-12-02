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    Агуэро рассказал о жестком сообщении от боксера Альвареса, который угрожал Месси

    Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что получил гневное аудиосообщение от мексиканского боксера Сауля Альвареса.

    Ранее боксер назвал Агуэро «ублюдком» из-за поддержки Лионеля Месси.

    • Мексиканец угрожал футболисту «ПСЖ»: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
    • Агуэро ответил: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные».

    «Он мне прислал аудиосообщение. Вы не представляете, сколько там было разной дряни. Когда я открыл приложение с посланиями от Альвареса, сказал: «О, черт!»

    Я ответил ему: «Думаю, ты ошибаешься. Ты не знаешь Лео, он не наступал на футболку, Признай, что ты не прав». Тогда Канело заявил, что мне нужно уважать его мнение», — цитирует Агуэро «Газета.ру» со ссылкой на испанское издание Marca.

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    Источник: «Газета.ру»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3906

      raritet 37 минут назад

      Когда текст не по русски,то звучит как то слащаво, что я даже не прнимаю, в где здесь угроза. Даже наша русская баба при пьяненького своего мужика, так скажет, что и без перевода на испанский понятно, что пппп....

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      Рейтинг: +194

      Стоп всем 1 час назад

      Ну фсеее...Боксеры против футболистов.....В баскетбольной игре )))

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