Агуэро рассказал о жестком сообщении от боксера Альвареса, который угрожал Месси

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что получил гневное аудиосообщение от мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Ранее боксер назвал Агуэро «ублюдком» из-за поддержки Лионеля Месси.

Мексиканец угрожал футболисту «ПСЖ»: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

Агуэро ответил: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные».

«Он мне прислал аудиосообщение. Вы не представляете, сколько там было разной дряни. Когда я открыл приложение с посланиями от Альвареса, сказал: «О, черт!»

Я ответил ему: «Думаю, ты ошибаешься. Ты не знаешь Лео, он не наступал на футболку, Признай, что ты не прав». Тогда Канело заявил, что мне нужно уважать его мнение», — цитирует Агуэро «Газета.ру» со ссылкой на испанское издание Marca.

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