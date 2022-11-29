Боксер Альварес назвал «ублюдком» Агуэро, который заступился за Месси

Мексиканский боксер Сауль Альварес раскритиковал экс-форварда «Ман Сити» Серхио Агуэро, встал на защиту соотечественника Лионеля Месси.
- Мексиканец угрожал футболисту «ПСЖ»: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
- Агуэро ответил: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные».
«Ты тоже ублюдок. Сначала что-то пишешь, а теперь ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком», — написал Альварес соцсетях.
- Аргентина победила Мексику со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Месси забил гол и сделал ассист.
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Источник: твиттер Сауля Альвареса