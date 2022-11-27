Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Бельгии и Марокко.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брюйне, Батшуайи, Мeнье, Т. Азар, Онана, Кастань.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.

Матч начнется в 16:00 по Москве.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира