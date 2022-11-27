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    Бельгия – Марокко: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Бельгии и Марокко.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брюйне, Батшуайи, Мeнье, Т. Азар, Онана, Кастань.

    Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.

    • Матч начнется в 16:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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