Англия, Германия и еще пять сборных отказались выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ

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Сборные Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022, сообщает Sky Sports.
Причина – возможные спортивные санкции, включая предупреждения капитанам.
- Ранее ФИФА запретила капитанам сборных носить радужную повязку на ЧМ-2022.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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