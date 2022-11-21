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    Англия, Германия и еще пять сборных отказались выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ

    Сборные Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022, сообщает Sky Sports.

    Причина – возможные спортивные санкции, включая предупреждения капитанам.

    • Ранее ФИФА запретила капитанам сборных носить радужную повязку на ЧМ-2022.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      wrenorahackim 1 час назад

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      Рейтинг: +12162

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , ну хватит быть сливным бочком.
      Выдаёте новость , через час противоположную.
      Ну хоть себя уважайте...

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      Рейтинг: +568

      Октавиус > Алексей З 1 час назад

      да ты задолбал ныть! источник дает информацию, потом появляется опровержение, его не давать что ли? ты вроде пытаешься выглядеть умным, но появляются сомнения. Какие-то совсем элементарные вещи приходится объяснять

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      Рейтинг: +16550

      Fusballer 1 час назад

      Не чемпионат мира по футболу, а Дом-2 какой-то)))

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