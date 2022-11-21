Англия, Германия и еще пять сборных отказались выходить на матчи с повязками в поддержку ЛГБТ

Сборные Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022, сообщает Sky Sports.

Причина – возможные спортивные санкции, включая предупреждения капитанам.

Ранее ФИФА запретила капитанам сборных носить радужную повязку на ЧМ-2022.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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