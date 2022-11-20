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    ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить на ЧМ-2022 капитанскую повязку One Love против дискриминации

    Сборная Англии не сможет носить повязки One Love против дискриминации на ЧМ-2022.

    По информации The Telegraph, ФИФА сообщила Футбольной ассоциации Англии, что ее правила не позволяют Гарри Кейну, как и капитанам других сборных, носить повязку One Love.

    Теперь некоторые сборные, согласившиеся поддержать акцию, опасаются, что их капитана могут удалить с поля за антидискриминационную повязку сразу после начала матча.

    • ЧМ-2022 стартовал 20 ноября.
    • Сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.

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    Источник: The Telegraph

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    20.11.2022 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +708

      Lipatoff 42 минуты назад

      Правильно, а то зае..ли со своей пида..ой религией. Извращуги долбанные

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