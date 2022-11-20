ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить на ЧМ-2022 капитанскую повязку One Love против дискриминации

Сборная Англии не сможет носить повязки One Love против дискриминации на ЧМ-2022.
По информации The Telegraph, ФИФА сообщила Футбольной ассоциации Англии, что ее правила не позволяют Гарри Кейну, как и капитанам других сборных, носить повязку One Love.
Теперь некоторые сборные, согласившиеся поддержать акцию, опасаются, что их капитана могут удалить с поля за антидискриминационную повязку сразу после начала матча.
- ЧМ-2022 стартовал 20 ноября.
- Сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: The Telegraph