Шомуродов: «У Карпина я учился больше, чем у любого другого тренера»

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отметил вклад в свою карьеру главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«О чем говорили с Карпиным? Вспоминали времена в «Ростове», говорили о «Роме» и обо всем, что интересно.
Давал ли советы? Конечно, я всегда чему‑то учусь у Валерия Георгиевича.
Самый главный ли он для меня тренер? Думаю, у него я учился больше всего», – сказал Шомуродов.
- Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.
- Сейчас Шомуродов в «Роме».
- В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»