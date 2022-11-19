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    Шомуродов: «У Карпина я учился больше, чем у любого другого тренера»

    Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов отметил вклад в свою карьеру главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «О чем говорили с Карпиным? Вспоминали времена в «Ростове», говорили о «Роме» и обо всем, что интересно.

    Давал ли советы? Конечно, я всегда чему‑то учусь у Валерия Георгиевича.

    Самый главный ли он для меня тренер? Думаю, у него я учился больше всего», – сказал Шомуродов.

    • Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.
    • Сейчас Шомуродов в «Роме».
    • В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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