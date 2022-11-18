Карпин в Ташкенте встретился с Шомуродовым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пересекся в Ташкенте с форвардом сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым. Они вместе были в «Ростове».

20 ноября Узбекистан и Россия проведут товарищеский матч.

Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.

Сейчас Шомуродов в «Роме».

В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.

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