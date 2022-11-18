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    Карпин в Ташкенте встретился с Шомуродовым

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин пересекся в Ташкенте с форвардом сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым. Они вместе были в «Ростове».

    20 ноября Узбекистан и Россия проведут товарищеский матч.

    • Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.
    • Сейчас Шомуродов в «Роме».
    • В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23538

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера встретился с кривоногим... )

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