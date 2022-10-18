Юран отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Реала» Карим Бензема.

«Выбор Бензема напрашивался. Карим каждый сезон подтверждает свою роль: ведущий игрок в мадридском «Реале», достаточно забивает на протяжении многих лет. Стабильно держит свой уровень.

До этого Левандовски заслужил, но не получил «Золотой мяч»: не знаю, почему ему не дали тогда – в итоге вручили Месси.

Наконец теперь дают награду по заслугам. К тому же французу за 30 – вообще прекрасно. Бензема для «Золотого мяча» – достойный выбор», – считает Юран.

В сезоне-2021/22 Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.

Он выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Карим – 5-й француз, выигравший «Золотой мяч».

Бензема взял «Золотой мяч». Он шел к нему после ухода Роналду, прокачивая физику и психологию