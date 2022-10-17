Бензема – 5-й француз и 8-й футболист «Реала», выигравший «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.

Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.

Бензема – пятый француз в истории, выигравший данную награду. До него это удавалось Раймону Копа (1958), Мишелю Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьеру Папену (1991) и Зинедину Зидану (1998).

Среди футболистов «Реала» Карим стал восьмым обладателем ЗМ после Раймона Копа, Альфредо Ди Стефано, Луиша Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Криштиану Роналду и Луки Модрича.