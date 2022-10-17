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    Бензема – 5-й француз и 8-й футболист «Реала», выигравший «Золотой мяч»

    Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком 2022 года по версии France Football.

    Он стал обладателем «Золотого мяча» впервые в карьере.

    Бензема – пятый француз в истории, выигравший данную награду. До него это удавалось Раймону Копа (1958), Мишелю Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьеру Папену (1991) и Зинедину Зидану (1998).

    Среди футболистов «Реала» Карим стал восьмым обладателем ЗМ после Раймона Копа, Альфредо Ди Стефано, Луиша Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Криштиану Роналду и Луки Модрича.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.10.2022 23:39
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