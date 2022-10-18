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  • Бензема взял «Золотой мяч». Он шел к нему после ухода Роналду, прокачивая физику и психологию

Бензема взял «Золотой мяч». Он шел к нему после ухода Роналду, прокачивая физику и психологию

18 октября 2022, 15:15
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17 октября France Football в Париже вручает «Золотой мяч». За день до этого «Реал» грохнул «Барселону» в Класико. Один из авторов голов – Карим Бензема. И этот мяч отлично символизирует год Бензема. Во-первых, он вместе с «Реалом» взял Лигу чемпионов и победил в Примере. Во-вторых, в 2022-м он выдал прекрасный голевой перформанс. Одно из последних достижений – с 233 голами в чемпионате Испании вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира. Все это помогло Бензема взять «Золотой мяч».

Некоторые из последних победителей были спорными. Но сейчас ни у кого нет вопросов: Бензема абсолютно заслуживает это.

Главные годы карьеры Бензема пришлись на противостояние Роналду и Месси. Но он никогда не мечтал о «Золотом мяче» публично

Карим Бензема всегда был классным игроком. Но перевоплощение в по-настоящему лидера «Реала» он запустил только в 2018 году. Тогда Роналду умотал в «Ювентус», а Бензема пришлось перестроиться. Раньше он бегал в центре атаки, но даже в этом амплуа четко играл на Роналду. Он был не яркой самостоятельной единицей, а частью механизма, который лишь помогал Криштиану обеспечивать результат.

В интервью от 2019-го Роналду на вопрос о лучших плеймейкерах мира сказал: «Первое место – Лука Модрич, у него волшебное чтение игры. Второе место – Тони Кроос, я благодарен ему за его восхитительные передачи. Третье место – Карим Бензема. Без помощи Карима я бы, наверное, не забил четверть от своих голов за «Реал».

Бензема сделал на Роналду 47 ассистов (Marca говорит, что 48) – никто не отдавал столько же. Неудивительно, что Роналду много раз публично признавал заслугу француза в своих голах.

Карим Бензема перешел в «Реал», когда ему было 22. В декабре ему исполнится 35. И после многолетнего чередования Месси и Роналду в гонке за «Золотой мяч» (которое прерывалось лишь раз) Бензема впервые стал главным фаворитом в борьбе в борьбе за титул только в 34 года. В этом нет ничего необычного. Месси и Роналду действительно затмевали его своим величием.

Зинедин Зидан, при котором Бензема и был успешным помощником Роналду, в июле говорил: «Правда в том, что Бензема никогда не был тщеславным. Когда я просил его чаще искать передачами Роналду, он соглашался. Когда я просил его играть на позиции атакующего полузащитника, что случалось редко, он соглашался. Карим все делал ради результата «Реала».

Футбол развивается. Раньше фанаты считали лучшими игроков с безумным числом голов. Сейчас – умных футболистов. Когда Бензема подстраивался под Роналду, он не просто помогал звездному партнеру, он набирался опыта и выстраивал свой новый образ. Вот почему он – главный фаворит в борьбе за «Золотой мяч» в этом году».

Борьба за «Золотой мяч» – вопрос психологии. Он действительно задумался о нем только после ухода Роналду

Последние пять лет Бензема был стабильно в порядке. Но раньше на вопросы о «Золотом мяче» он выдавал скромные ответы:

  • «Золотой мяч» – мечта любого игрока. Но я просто хороший игрок. За звание великих борются другие: конечно, я говорю о Месси и Криштиану»;
  • «Мне далеко до «Золотого мяча». Да он мне особо и не нужен. Моя главная награда – овации на «Сантьяго Бернабеу». После каждого объявления моей фамилии, после каждого гола, после каждого удачного действия я слышу аплодисменты фанатов «Реала». Это лучшая награда для меня, заменяющая все трофеи»;
  • Даже после четвертого кубка Лиги чемпионов Бензема скромничал: «Я недостоин «Золотого мяча». В мире масса других игроков, которые больше заслуживают этого. Я всего лишь играю за «Реал», а сильные партнеры помогают делать мне мою работу».

В последнее время журналисты все так же спрашивают Бензема о «Золотом мяче» и тоже получают скромные ответы. Но они наполнены уже другим смыслом: «Я делаю все, чтобы быть достойным этой награды. Помимо меня в мире много классных игроков, которые заслуживают ее. Поэтому предстоит очень сложная борьба».

Изменение менталитета действительно произошло после отъезда Роналду в «Ювентус». Тогда же он по совету Зидана (того не было в клубе, но он сильно влиял на жизнь Бензема) начал работать с психологом. Marca пишет, что это и стало отправной точкой трансформации Бензема. Тогда он поставил перед собой задачу – стать морально сильнее и устойчивее, чтобы наконец-то стать главным игроком «Реала». И, кажется, у него это не получилось.

Прямо о работе с психологом Бензема никогда не говорил. Но вот его прошлогодний комментарий об изменениях в поведении: «В моей жизни произошло много событий, который изменили меня. Я стал спокойнее. Теперь меня очень сложно вывести из себя. Ни для кого не секрет, что я считаю показателем силы львов. Теперь я стараюсь быть спокойным львом, который сохраняет сосредоточенность в любых ситуациях. Это помогает и в футболе для достижения определенных высот».

Почему Бензема такой крутой в этом году

В мае, когда «Реал» брал Лигу чемпионов Валера Полевиков написал материал для нашего партнерского сайта «Гол» о крутости Бензема и выделил следующие моменты, повлиявшие на его форму:

1. Перестроил рацион питания.

2. Занялся боксом, чтобы укрепить спину и плечи.

3. Увлекся вакуумной остеопатией.

4. Обустроил дома спортзал, чтобы постоянно заниматься улучшением своей формы.

Все это классно влияет на физические данные. Но Бензема прокачивает и интеллект. Вот так отмечает его работу Карло Анчелотти:«Давиде [сын Анчелотти и его ассистент] консультирует нас штаб по вопросу тактической подготовки ко всем предстоящим матчам. Обычно мы собираемся на теории всей командой. Но в последние несколько месяцев после общих занятий Давиде много общается с Бензема. Карим демонстрирует невероятное рвение к самосовершенству».

Вот инсайд AS: у Бензема с 2021-го есть собственные аналитики, которые разбирают его игру, показатели, подчеркивают отдельные детали и на постоянном контакте с тренерским штабом «Реала».

Бензема часто получает похвалы от журналистов благодаря своей игре. И на вопросы об улучшении формы отвечает так:

  • «Я не согласен, что вышел на уровень лучшего игрока в мире. Конкретно в каких-то матчах – да. Но не вообще. Я проделал колоссальную работу, чтобы добиться такого результата»;
  • «Главная причина изменений во мне – работа над телом. Мне 34, в моем возрасте пора бы задуматься о пенсии. В первую очередь я полностью отказался от сахара и хлеба. Чувствую себя просто прекрасно»;
  • «На каждую новой тренировкой я выхожу с мыслью: «Я – лев, который очень голоден». Неправда, что я всего добился. Меня движет миссия, что каждый день мне есть что доказывать».

В победе Бензема в борьбе за «Золотой мяч» были уверены абсолютно все. Руководство «Реала», его одноклубники и даже соперники. Например, тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес сказал: «Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча», а если нет, то нам придется начать сомневаться в этих решениях».

Это действительно так. Никто в 2022-м не зажигал так, как это делает девятка из «Реала».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, imago sportfotodienst, Siu Lau, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Лига чемпионов Испания Реал Бензема Карим
Комментарии (4)
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Bozigit
1666021044
Заслужил
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_MATRIX_
1666036977
Хорошая статья. Бензема - молодец. Абсолютно заслуженно.
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САНЁК17
1666064452
Я рад за слова Роналду,он упомянул всех игроков который ему помогали стать каким он хотел и кем он хотел,в итоге Рона благодарный человек, Карим достоин получить.
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