Радимов: «Умяров – один из самых переоцененных игроков РПЛ. Мне очень жаль Абаскаля»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после его матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Кстати, про Умярова! Это футболист, который процентов 70-80 передач играет назад. Разве вас удивляет, что «Динамо» его «прочитало»? И может ли такой центральный полузащитник помочь атакующей команде? Прекратите. И эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом. Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть сто передач из ста своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз.

Мне очень жаль Гильермо Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата.

Я сейчас почитал его интервью, что он извиняется за ошибку… Это понятно. Но проблема в том, что все, чем запомнился в мужском футболе Умяров, это тем, что он якобы помешал Даниилу Фомину пробить пенальти в финале Кубка. И сам после этого у себя где-то в соцсетях об этом написал! Так что нынешняя ситуация – это карма, потому что есть футбольный бог. Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее», – считает Радимов.

«Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам