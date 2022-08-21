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    Радимов: «Умяров – один из самых переоцененных игроков РПЛ. Мне очень жаль Абаскаля»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после его матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Кстати, про Умярова! Это футболист, который процентов 70-80 передач играет назад. Разве вас удивляет, что «Динамо» его «прочитало»? И может ли такой центральный полузащитник помочь атакующей команде? Прекратите. И эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом. Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть сто передач из ста своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз.

    Мне очень жаль Гильермо Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата.

    Я сейчас почитал его интервью, что он извиняется за ошибку… Это понятно. Но проблема в том, что все, чем запомнился в мужском футболе Умяров, это тем, что он якобы помешал Даниилу Фомину пробить пенальти в финале Кубка. И сам после этого у себя где-то в соцсетях об этом написал! Так что нынешняя ситуация – это карма, потому что есть футбольный бог. Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее», – считает Радимов.

    • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +731

      Suvorov51 16 минут назад

      Буланов, должен признать, что помойка не заслужено играет в вышке ее место во второй лиге, так, как они купили место в вышке и покупают медальки

      1
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      Рейтинг: +23189

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Радимов дал правильный расклад - не поспоришь. Вот только с одним не согласен: никакой Умяров не переоцененный, никто его не превозносил до небес. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил, что Умяров ТОП. Наиль - не уровень Спартака. "*

      1
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      Рейтинг: +5042

      Беспонтий 24 минуты назад

      как всегда вонюче
      но в этот раз хоть верно

      0
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      Рейтинг: +591

      Zenit40k 38 минут назад

      Обыграли великий Урал ,и уже подумали что они чемпионы ,ахах
      Что же будет после матча с пари нн ,наверное будут говорить что они взяли бы лч если бы играли там ,гыгы

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      Рейтинг: +17095

      житель СПб 39 минут назад

      А чего Умярова обсуждать? Не о чем... Всем все понятно.

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      Рейтинг: +591

      Zenit40k 40 минут назад

      спартак чемпион кричал каждый болельщик после победы над Уралом ,гыгы

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      Рейтинг: +9394

      САДЫЧОК 47 минут назад

      да Умяров слабый футболист- но причина , в том , что Джикия постоянно убегает , теряет позицию и полузащите приходится перестраиваться и не выполнять свои обязанности ! Поэтому и происходит эта хрень ...пас назад и т.д. и т.п.

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      Рейтинг: +1923

      Vitaga > САДЫЧОК 41 минуту назад

      по Джикии согласен. теряет позицию постоянно

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      Рейтинг: +9343

      R_a_i_n > САДЫЧОК 17 минут назад

      Литвинов+Чернов думаю лучше сыграли бы!

      0
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      Рейтинг: +30

      《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 1 час назад

      Я вас умоляю того жопа Лиза ,пердуна не закидывайте его сюда .... Он только и может ******* в одном направлений пока ему платят там но не всегда будет так

      0
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      Рейтинг: +1027

      edw7777 > 《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 56 минут назад

      На русский язык переведите, пожалуйста

      5
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      Рейтинг: +23189

      DOCTOR PENALTY > edw7777 27 минут назад

      эта чернуха не переводится )

      3
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      Рейтинг: +5042

      Беспонтий > edw7777 20 минут назад

      это Esperanto
      только один остался носитель языка

      и тот с утра в дрова

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      Рейтинг: +9343

      R_a_i_n > DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Знаков препинания раскинуть чутка и думаю мысль уловить можно.

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