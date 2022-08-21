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  • Радимов: «Умяров – один из самых переоцененных игроков РПЛ. Мне очень жаль Абаскаля»

Радимов: «Умяров – один из самых переоцененных игроков РПЛ. Мне очень жаль Абаскаля»

21 августа 2022, 11:08
21

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после его матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Кстати, про Умярова! Это футболист, который процентов 70-80 передач играет назад. Разве вас удивляет, что «Динамо» его «прочитало»? И может ли такой центральный полузащитник помочь атакующей команде? Прекратите. И эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом. Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть сто передач из ста своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз.

Мне очень жаль Гильермо Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата.

Я сейчас почитал его интервью, что он извиняется за ошибку… Это понятно. Но проблема в том, что все, чем запомнился в мужском футболе Умяров, это тем, что он якобы помешал Даниилу Фомину пробить пенальти в финале Кубка. И сам после этого у себя где-то в соцсетях об этом написал! Так что нынешняя ситуация – это карма, потому что есть футбольный бог. Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее», – считает Радимов.

  • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
  • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
  • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Спартак Зенит Зенит-2 Умяров Наиль Радимов Владислав Абаскаль Гильермо
Комментарии (21)
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《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》
1661069615
Я вас умоляю того жопа Лиза ,пердуна не закидывайте его сюда .... Он только и может ******* в одном направлений пока ему платят там но не всегда будет так
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САДЫЧОК
1661071239
да Умяров слабый футболист- но причина , в том , что Джикия постоянно убегает , теряет позицию и полузащите приходится перестраиваться и не выполнять свои обязанности ! Поэтому и происходит эта хрень ...пас назад и т.д. и т.п.
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житель СПб
1661071743
А чего Умярова обсуждать? Не о чем... Всем все понятно.
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Беспонтий
1661072638
как всегда вонюче но в этот раз хоть верно
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DOCTOR PENALTY
1661072748
Радимов дал правильный расклад - не поспоришь. Вот только с одним не согласен: никакой Умяров не переоцененный, никто его не превозносил до небес. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил, что Умяров ТОП. Наиль - не уровень Спартака. "*
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шахта Заполярная
1661074198
Ты буланов лучше семака пожалей если пару бразил уйдут или травмируются, что тогда делать будите? ерохиных поставите, ну-ну. Не тебе буланов жалеть и давать грязные советы Абаскалю. Ковыряйся молча в своей помойке-2
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NewLife
1661075089
Хоть для меня это противно, но на сей раз соглашусь с Булановым.
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АЛЕКС 58
1661077073
Ржал,когда во время косяка Умярова,великий футбольный эксперт Ловчев пел ему хвалебные песни. И резко заткнулся
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bomilazdeshnii
1661081399
Был Кокорин, теперь Умяров.
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alefreddy
1661085266
теперь лавку полировать будет
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