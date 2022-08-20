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    «Динамо» показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг»

    Пресс-служба «Динамо» обработала видео гола из матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). У спартаковцев ошибся Наиль Умяров, отдавший мяч сопернику.

    Динамовцы наложили на эпизод песню Клавы Коки «Бумеранг» и подписали: «Жизнь – лучший драматург».

    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    20.08.2022 23:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1067

      Alex Flash 11 минут назад

      главное-чтобы кока в голове не нступила после таких песен

      0
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      Рейтинг: +23184

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Автор идеи Данила Фомин? )))

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      Рейтинг: +10922

      knikos 39 минут назад

      Тонкий троллинг !

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      Рейтинг: +5232

      ySS 42 минуты назад

      Пресс-служба - это не Динамо)

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