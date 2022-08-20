«Динамо» показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг»

Пресс-служба «Динамо» обработала видео гола из матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). У спартаковцев ошибся Наиль Умяров, отдавший мяч сопернику.
Динамовцы наложили на эпизод песню Клавы Коки «Бумеранг» и подписали: «Жизнь – лучший драматург».
- Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: телеграм-канал «Динамо»