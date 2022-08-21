Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Игра неплохая была, немного не повезло спартаковцам. Были моменты, нагнетали давление у ворот, наносили много ударов, но почти все они были неопасными, и в реализации они не были сильны. Ничего страшного, обидно из‑за поражения, но нельзя же выигрывать все время. Важно, чтобы «Спартак» сделал выводы из ошибок.

Такие ошибки бывают у любого. Мяч неудачно подскочил. Винить в поражении его не стоит. Правильно, что в команде все поддержали Наиля. В следующих матчах будет злее играть», – сказал Жуков.

«Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам