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    Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо»

    Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Игра неплохая была, немного не повезло спартаковцам. Были моменты, нагнетали давление у ворот, наносили много ударов, но почти все они были неопасными, и в реализации они не были сильны. Ничего страшного, обидно из‑за поражения, но нельзя же выигрывать все время. Важно, чтобы «Спартак» сделал выводы из ошибок.

    Такие ошибки бывают у любого. Мяч неудачно подскочил. Винить в поражении его не стоит. Правильно, что в команде все поддержали Наиля. В следующих матчах будет злее играть», – сказал Жуков.

    • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19697

      derrik2000 40 минут назад

      Согласен в формулировке.
      ВИНИТЬ в поражении нужно ВСЮ команду и ГТ: Спартак перед штрафной соперника был ссыкливо-пластилиновым.
      Просто гол в ворота Спартака, возникший после БЕЗОБРАЗНОГО приёма мяча и последующей скидки его Умяровым был единственным в этом матче.

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