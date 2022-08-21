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  • Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо»

Депутат Жуков: «Не стоит винить Умярова в поражении «Спартака» от «Динамо»

21 августа 2022, 14:22
4

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Игра неплохая была, немного не повезло спартаковцам. Были моменты, нагнетали давление у ворот, наносили много ударов, но почти все они были неопасными, и в реализации они не были сильны. Ничего страшного, обидно из‑за поражения, но нельзя же выигрывать все время. Важно, чтобы «Спартак» сделал выводы из ошибок.

Такие ошибки бывают у любого. Мяч неудачно подскочил. Винить в поражении его не стоит. Правильно, что в команде все поддержали Наиля. В следующих матчах будет злее играть», – сказал Жуков.

  • «Динамо» после игры показало голевую ошибку Умярова под песню Клавы Коки «Бумеранг».
  • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
  • Спартаковец взял ответственность за поражение на себя.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Умяров Наиль
Комментарии (4)
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derrik2000
1661085459
Согласен в формулировке. ВИНИТЬ в поражении нужно ВСЮ команду и ГТ: Спартак перед штрафной соперника был ссыкливо-пластилиновым. Просто гол в ворота Спартака, возникший после БЕЗОБРАЗНОГО приёма мяча и последующей скидки его Умяровым был единственным в этом матче.
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Persona_non_Grata
1661090476
Вам там в ГД скучно что ли и дел больше никаких нет, кроме как матчи комментировать ???(((
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sined1951
1661163082
Что значит будет злее играть, Играть нужно качественно и профессионально, а не злее.
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