Умяров взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров извинился перед фанатами после поражения от «Динамо» (0:1) в шестом туре РПЛ. Он ошибся, и соперник забил.

«Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился за то, что такое случилось. Считаю, что поражение полностью на мне. Если говорить по игре, то мы полностью переиграли соперника, но этот момент показал, что это футбол и результат зависит не от игры, а от какой-то ошибки. Еще раз повторюсь, что хочется извиниться», – сказал Умяров.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам