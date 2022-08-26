Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сазонов: «Игроки «Динамо» хотели разорвать «Спартак». Мы помнили проигрыш в финале Кубка»

Сазонов: «Игроки «Динамо» хотели разорвать «Спартак». Мы помнили проигрыш в финале Кубка»

26 августа 2022, 11:33
4

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Я дебютировал за «Динамо» в матче со «Спартаком», выйдя на 2-3 минуты. Первая игра в старте была против «Спартака», когда мы проиграли 0:2. И вновь в этом сезоне я вышел против красно-белых, где уже мы выиграли, и это было приятно.

«Спартак» – особенный соперник для меня как для воспитанника «Зенита», так и для игрока «Динамо». Победить в этом матче для меня было приятно. Думаю, эту игру я запомню.

Как говорил Славиша Йокановича, не бывает прошлого в футболе – бывает настоящее и будущее. Но в таких матчах бывает и прошлое. Мы прекрасно помнили проигрыш в прошлом сезоне и финал Кубка России, где мы тоже проиграли. Мы хотели реабилитироваться, тем более статистика показывала, что мы с 2008 года не выигрывали дома. Мы прервали эту историю.

Настрой против «Спартака» всегда есть. Мы, конечно, хотели разорвать их. Если не смотреть на ошибку Умярова, мы почти все время провели возле своих ворот. В какой-то момент нам повезло, что Умяров ошибся и Тюкавин реализовал момент.

Я считаю, что мы сделали все, у нас было больше моментов», – сказал Сазонов.

  • «Динамо» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • «Спартак» занимает 2-ю строчку.

Еще по теме:
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо» 2
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов 3
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Сазонов Саба
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
партизан84
1661505882
так хотели разорвать, что мне за Спартак с первых минут страшно было.
Ответить
VVM1964
1661509238
Ну если ЭТО называется "разорвать" то что же мы тогда сделали с вами в кубке ??? ))) Победили благодаря дурацкому голу из-за нелепейшей ошибки и хорохорятся !!! ((( И как это можно разорвать соперника, играя у своих ворот ? - "Мы, конечно, хотели разорвать их, мы почти все время провели возле своих ворот" ))).
Ответить
АлексМак
1661512371
Красавчик, Саба! Верный настрой. И играл хорошо. Будет прогрессировать.
Ответить
JTherry
1661513597
"разорвалка" не надорвалась от "подарка" Умярова..?))
Ответить
Главные новости
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
1
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
2
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
9
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+