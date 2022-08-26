Сазонов: «Игроки «Динамо» хотели разорвать «Спартак». Мы помнили проигрыш в финале Кубка»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Я дебютировал за «Динамо» в матче со «Спартаком», выйдя на 2-3 минуты. Первая игра в старте была против «Спартака», когда мы проиграли 0:2. И вновь в этом сезоне я вышел против красно-белых, где уже мы выиграли, и это было приятно.

«Спартак» – особенный соперник для меня как для воспитанника «Зенита», так и для игрока «Динамо». Победить в этом матче для меня было приятно. Думаю, эту игру я запомню.

Как говорил Славиша Йокановича, не бывает прошлого в футболе – бывает настоящее и будущее. Но в таких матчах бывает и прошлое. Мы прекрасно помнили проигрыш в прошлом сезоне и финал Кубка России, где мы тоже проиграли. Мы хотели реабилитироваться, тем более статистика показывала, что мы с 2008 года не выигрывали дома. Мы прервали эту историю.

Настрой против «Спартака» всегда есть. Мы, конечно, хотели разорвать их. Если не смотреть на ошибку Умярова, мы почти все время провели возле своих ворот. В какой-то момент нам повезло, что Умяров ошибся и Тюкавин реализовал момент.

Я считаю, что мы сделали все, у нас было больше моментов», – сказал Сазонов.