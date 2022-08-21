Опубликовано приближенное фото удара Соболева шипами по лицу Шунину. Спартаковца не наказали

"Шунин повреждения не получил", а можно перефразировать по другому - трахать не значит жениться.
Таких фоток с каждого матча можно сотнями снимать. Соболев играл на мяче первым, дальше... подобное сам РФС в некоторых моментах объяснял как "движение по инерции". Контакта не было, морда лица целая... VAR - продолжение игры.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1) допустил удар шипами в лицо вратарю соперника Антону Шунину.
Судья никак не наказал Соболева. Шунин повреждения не получил.
Фотограф Александр Мысякин запечатлел момент.
- «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.