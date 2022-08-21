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    Опубликовано приближенное фото удара Соболева шипами по лицу Шунину. Спартаковца не наказали

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев во втором тайме матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1) допустил удар шипами в лицо вратарю соперника Антону Шунину.

    Судья никак не наказал Соболева. Шунин повреждения не получил.

    Фотограф Александр Мысякин запечатлел момент.

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    Источник: телеграм-канал Александра Мысякина

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5569

      rash1959 9 минут назад

      "Шунин повреждения не получил", а можно перефразировать по другому - трахать не значит жениться.
      Таких фоток с каждого матча можно сотнями снимать. Соболев играл на мяче первым, дальше... подобное сам РФС в некоторых моментах объяснял как "движение по инерции". Контакта не было, морда лица целая... VAR - продолжение игры.

      1
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      Рейтинг: +256

      Мультизабаненный свиной п > rash1959 3 минуты назад

      Пивень простатитный, там проплаченный свиноКукуян был первый, поэтому ваш шепелявый утырок и не улетел в подтрибунное помещение с КК

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      Рейтинг: +9361

      R_a_i_n > Мультизабаненный свиной п 21 секунду назад

      На ВАР тоже Кукуян сидел?

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      Рейтинг: +256

      Мультизабаненный свиной п 12 минут назад

      Проститутку "СвиноматкуПродажности" никто не видел здесь ?

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      Рейтинг: +227

      ScarlettOgusania 15 минут назад

      Типичная мусорская фотка - вроде по морде бутсой врезали Шуню, а на деле - бутса пошла вверх, не причинив вреда, зато визгов от мусоров на неделю вперёд)

      1
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      Рейтинг: +829

      Сделаны из Дерева 16 минут назад

      газпром фотошоп сделал)))))

      3
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      Рейтинг: +374

      Shotlandets86 25 минут назад

      Шунин легко отделался. Появилась бы кровь - это удаление, а так жк мезкому дельфину, но и еë не дали.

      2
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      Рейтинг: +808

      diktatop > Shotlandets86 5 минут назад

      гол забит был, а должен был быть штрафной и кк динамовцу.... так что
      радуйтесь

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      Рейтинг: +1152

      SaveAS 29 минут назад

      За что наказывать нужно было? Соболев был первый на мяче, сперва попал по мячу, а дальше уже шунин прыгал головой в шипы

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      Рейтинг: +729

      Конопляных дел мастер 39 минут назад

      Какой беспредельщик, такой и клуП. Стыдоба как судьи тащат хряков.

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      Рейтинг: +808

      diktatop > Конопляных дел мастер 3 минуты назад

      очки купи, и посмотри кк динамовцу и штрафной должен был быть а итог продолжили и ошибка умярова

      0
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      Рейтинг: +24

      Romeo 123 40 минут назад

      Потом дельфин скажет он сам прыгнул мне на ногу

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      Рейтинг: +668

      Fju-2 49 минут назад

      После того, как Шунина контузило от петарды в 2012-ом, он остался практически инвалидом с повреждённой роговицей глаз.
      Вот и не видит, что летит на ласты дельфину.

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      Рейтинг: +42

      Ill Ich 49 минут назад

      Шунину повезло. Обделался лёгким испугом!

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      Рейтинг: +227

      ScarlettOgusania > Ill Ich 12 минут назад

      Может и контузило слегка - в трусах, теперь ведь не проверишь) а морда целехонькая

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