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    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    Центральный матч тура, дерби между «Спартаком» и «Динамо», получился не особо насыщенным на голы. За 90 минут команды сообразили только один мяч. Зато какой: Константин Тюкавин поймал «Спартак» после ошибки Наиля Умярова и забил единственный мяч.

    Вот повтор:

    Для Тюкавина это 14-й мяч за «Динамо». И вот особенности его голов: когда он забивает за клуб, то никогда не проигрывает:

    • 13 голов принесли «Динамо» победы. В некоторых встречах он оформлял дубли;
    • Лишь однажды, когда Тюкавин забивал, «Динамо» не забирало три очка – случилось это в октябре прошлого года в матче со «Спартаком» 2:2.

    Кстати, это третий мяч Тюкавина в ворота «Спартака» – ни одна другая команда не пропускала от него чаще. Сразу вспоминается интервью Тюкавина про «Спартак»:

    «Мое отношение к «Спартаку»? Ещe в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

    Другие факты вокруг дерби:

    • «Динамо» обыграло «Спартак» впервые с 2018 года.

    • Это первая домашняя победа «Динамо» над «Спартаком» в РПЛ впервые с 2008 года.

    • «Спартак» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Динамо»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +378

      orlovcar 56 минут назад

      С ПОБЕДОЙ!!!!

      0
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      Рейтинг: +4924

      neim 1 час назад

      Рад, что я ошибся в прогнозе, предрекая, что Динамо не победит, но все же победа Динамо больше случайность, чем заслуга.
      Удачи в дальнейшем !

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      Рейтинг: +378

      orlovcar > neim 55 минут назад

      Случайность? перекладина, штанга, отмененный гол... это не в счет? что было у свиней в ответ?

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