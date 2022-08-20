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  • Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

20 августа 2022, 19:43
6

Центральный матч тура, дерби между «Спартаком» и «Динамо», получился не особо насыщенным на голы. За 90 минут команды сообразили только один мяч. Зато какой: Константин Тюкавин поймал «Спартак» после ошибки Наиля Умярова и забил единственный мяч.

Вот повтор:

Для Тюкавина это 14-й мяч за «Динамо». И вот особенности его голов: когда он забивает за клуб, то никогда не проигрывает:

  • 13 голов принесли «Динамо» победы. В некоторых встречах он оформлял дубли;
  • Лишь однажды, когда Тюкавин забивал, «Динамо» не забирало три очка – случилось это в октябре прошлого года в матче со «Спартаком» 2:2.

Кстати, это третий мяч Тюкавина в ворота «Спартака» – ни одна другая команда не пропускала от него чаще. Сразу вспоминается интервью Тюкавина про «Спартак»:

«Мое отношение к «Спартаку»? Ещe в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

Другие факты вокруг дерби:

• «Динамо» обыграло «Спартак» впервые с 2018 года.

• Это первая домашняя победа «Динамо» над «Спартаком» в РПЛ впервые с 2008 года.

• «Спартак» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Тюкавин Константин
Комментарии (6)
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neim
1661014453
Рад, что я ошибся в прогнозе, предрекая, что Динамо не победит, но все же победа Динамо больше случайность, чем заслуга. Удачи в дальнейшем !
Ответить
orlovcar
1661015168
С ПОБЕДОЙ!!!!
Ответить
alexfilatov
1661061703
Молодец, так держать и дальше!
Ответить
vlad20777
1661119053
Лучший в команде
Ответить
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