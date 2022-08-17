Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ состоится 17 августа

    Сегодня, 17 августа, состоится жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.

    Команды будут разделены на четыре группы по четыре клуба. Команды из одной корзины не смогут встретиться друг с другом.

    Первая корзина: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар».

    Вторая корзина: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов».

    Третья корзина: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал».

    Четвертая корзина: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

    «При распределении команд по группам в одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов.

    В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

    Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября», – сообщает РФС.

    Новости по теме
    В «Динамо» ожидают 1 миллиард рублей дохода за участие в РПЛ и Кубке России
    «Спартак»: «История с партнером Кубка России дурно пахнет. Кто-то лоббирует монополистов» 14
    Десять клубов РПЛ проголосовали за показ Кубка России на «Яндексе» 8
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11