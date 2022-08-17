Жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ состоится 17 августа

Сегодня, 17 августа, состоится жеребьевка группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.

Команды будут разделены на четыре группы по четыре клуба. Команды из одной корзины не смогут встретиться друг с другом.

Первая корзина: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар».

Вторая корзина: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов».

Третья корзина: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал».

Четвертая корзина: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».

«При распределении команд по группам в одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов.

В групповом этапе Пути РПЛ команды сыграют друг с другом в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Первый тур группового раунда Пути РПЛ пройдет с 30 августа по 1 сентября», – сообщает РФС.