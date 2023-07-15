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    • Акинфеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

    Акинфеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

    «Мы прекрасно понимаем, что «Зенит» – чемпион на протяжении многих лет. За эти десять лет они выиграли очень много трофеев, их состав с каждым годом становится только сильнее, они приобретают хороших игроков.

    Но футбол все расставляет на свои места. Мы в том году проиграли в Питере – 1:2, а во втором круге победили – 1:0, хоть и со скрипом.

    Наверное, когда играешь один матч, все‑таки разное может произойти и любая команда может выиграть. Поэтому готовимся к сложному матчу», – заявил вратарь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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