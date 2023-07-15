Акинфеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Мы прекрасно понимаем, что «Зенит» – чемпион на протяжении многих лет. За эти десять лет они выиграли очень много трофеев, их состав с каждым годом становится только сильнее, они приобретают хороших игроков.

Но футбол все расставляет на свои места. Мы в том году проиграли в Питере – 1:2, а во втором круге победили – 1:0, хоть и со скрипом.

Наверное, когда играешь один матч, все‑таки разное может произойти и любая команда может выиграть. Поэтому готовимся к сложному матчу», – заявил вратарь.