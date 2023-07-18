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    • Канчельскис разнес Фернандеса: «Это ужасный поступок, некрасиво!»

    Канчельскис разнес Фернандеса: «Это ужасный поступок, некрасиво!»

    Андрей Канчельскис отреагировал на резонансное заявление Марио Фернандеса.

    Бразилец сказал: «Изо всех сил болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России – слава богу, что они победили ЦСКА».

    «Слова Марио – чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали.

    Фернандес – популист! Не хочу даже обсуждать, это ужасный поступок, некрасиво! Я бы так точно не сказал!» – отметил Канчельскис.

    • В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5223

      neveldomha 58 минут назад

      Чего то в адрес Кузяева никаких плевков не было, а ведь он перешёл в клуб вражеского государства. Успокойтесь уже.

      0
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      Рейтинг: +12268

      ВетеR > neveldomha 54 минуты назад

      Миранчук, Головин, Черышев, кто там ещё -все враги, всех расстрелять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3620

      FRZZ 2 часа назад

      Ну, блин, сколько можно крутить эту тему???

      0
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      Рейтинг: +1187

      Номэд 2 часа назад

      Просто бо(м)жарня дала ему нюхнуть болотного газа из колбочки и всё... Кони потеряли игрока.

      1
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      Рейтинг: +1115

      7:1 > Номэд 2 часа назад

      снова в точку, гнида. вонючейший фшивый спортаг и медину ты довольно точно описал. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n > 7:1 2 часа назад

      Глор с берегов Невы, позор тебе!

      2
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n > 7:1 2 часа назад

      По ошибке плюсанул что-ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      Айболид > Номэд 1 час назад

      Вот был обычный св ин , а понюхал "газа" из скважины ушастой эскортницы - и стал "пэдодэмоном" .

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