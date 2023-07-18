Канчельскис разнес Фернандеса: «Это ужасный поступок, некрасиво!»

Андрей Канчельскис отреагировал на резонансное заявление Марио Фернандеса.

Бразилец сказал: «Изо всех сил болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России – слава богу, что они победили ЦСКА».

«Слова Марио – чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали.

Фернандес – популист! Не хочу даже обсуждать, это ужасный поступок, некрасиво! Я бы так точно не сказал!» – отметил Канчельскис.