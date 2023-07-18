Канчельскис разнес Фернандеса: «Это ужасный поступок, некрасиво!»

Андрей Канчельскис отреагировал на резонансное заявление Марио Фернандеса.
Бразилец сказал: «Изо всех сил болел за «Зенит» в матче за Суперкубок России – слава богу, что они победили ЦСКА».
«Слова Марио – чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали.
Фернандес – популист! Не хочу даже обсуждать, это ужасный поступок, некрасиво! Я бы так точно не сказал!» – отметил Канчельскис.
- В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
Источник: «РБ Спорт»