Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес признался, что переживал за петербургскую команду в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Натурализованный бразилец выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.

– С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?

– Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло.

Фото: официальный сайт «Зенита»