Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»

    Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес признался, что переживал за петербургскую команду в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

    Натурализованный бразилец выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.

    – С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?

    – Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло.

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Новости по теме
    Ловчев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
    ⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком 1
    У Марио Фернандеса множество проблем со здоровьем (Иван Карпов) 5
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25174

      bset 23 минуты назад

      Ну тут все понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот утырок...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3699

      АртурZaСМ 1 час назад

      Я Спартач и очень сочувствую болелам ЦСКА... читать эту мерзость, даже будучи болелой принципиальнейшего соперника, ну просто отвратно... Кони, крепитесь... Вообще не ожидал такого поворота событий и вот таких вот вью от Марио... Не хотелось бы читать что-то подобное от Промеса к примеру...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n > АртурZaСМ 1 час назад

      Еще и гражданин РФ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Илья Егоров 1 час назад

      Интересно, а вы ожидали, что футболист, который перешел в Зенит, скажет: "Болел за ЦСКА?")

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4898

      Бомбардиръ > Илья Егоров 1 час назад

      А почему некоторые футболисты, когда забивали свой гол в ворота своей бывшей команды не праздновали тот гол?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +862

      Илья Егоров > Бомбардиръ 1 час назад

      Ну, забьет и не отпразднует - отпустите ему грех?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4898

      Бомбардиръ > Илья Егоров 1 час назад

      Уже поздновато... Он здесь показал свою сущность.
      Когда его освистают, ему это понравится)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n > Илья Егоров 57 минут назад

      Для приличия можно сказать например, что ЦСКА у него в сердце на всегда и что он болел за красивый футбол. Тут же акцент "изо всех сил болел за Зенит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9190

      vladik12 1 час назад

      Совсем обкурился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4898

      Бомбардиръ 1 час назад

      Иуда, подавись тридцатью сребрениками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13763

      Dominator777 1 час назад

      Гавно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3699

      АртурZaСМ > Dominator777 1 час назад

      Ава ЦСКА иконка в профиле Спартак... Ты не определился? )))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 