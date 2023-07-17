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  • Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»

Фернандес – о Суперкубке России: «Изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло»

17 июля 2023, 16:09
19

Новичок «Зенита» Марио Фернандес признался, что переживал за петербургскую команду в матче за Суперкубок России против ЦСКА.

Натурализованный бразилец выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.

– С какими чувствами и эмоциями смотрели матч за Суперкубок России между вашими бывшей и нынешней командами?

– Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло.

Фото: официальный сайт «Зенита»

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (19)
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Dominator777
1689599517
Гавно...
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vladik12
1689599796
Совсем обкурился.
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Илья Егоров
1689599891
Интересно, а вы ожидали, что футболист, который перешел в Зенит, скажет: "Болел за ЦСКА?")
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АртурZaСМ
1689600242
Я Спартач и очень сочувствую болелам ЦСКА... читать эту мерзость, даже будучи болелой принципиальнейшего соперника, ну просто отвратно... Кони, крепитесь... Вообще не ожидал такого поворота событий и вот таких вот вью от Марио... Не хотелось бы читать что-то подобное от Промеса к примеру...
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R_a_i_n
1689602641
Вот утырок...
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Baggio1986
1689608646
Тут нужно всем болелам,кроме Питера конечно,освистывать его....
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m40
1689610557
С одной стороны футболисты- наемные рабочие и переход из команды в команду обычно едело. С другой стороны- 10 лет с кклубом это серьёзно. Можно было как-нибудь иначе высказаться, типа: ЦСКА мне дорог, не могу против них болеть, а Зенит моя новая команда.
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Niklas80
1689612847
Фу, какая гнида.
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САНЁК17
1689617869
Казёл
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kliker
1689623250
Очень достойные слова прощания с клубом пару дней назад были от Медины. Вроде оба из ЦСКА, но один приличный, а другой - г.а.н.д.о.н.о.м оказался.
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