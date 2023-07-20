Семак оценил удар Ренана паненкой на решающем пенальти в матче за Суперкубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удар Роберта Ренана в серии пенальти против ЦСКА.

Бразилец пробил паненкой.

Этот 11-метровый был решающим в матче за Суперкубок России.

«Зенит» выиграл этот трофей в рекордный 8-й раз.

– Хотелось бы задать вам отдельный вопрос по поводу серии пенальти в матче за Суперкубок. Как лично вы относитесь к такому рискованному исполнению 11-метровых, какое продемонстрировал Роберт Ренан? Имеет ли вообще для вас значение то, как игроки бьют пенальти?

– Чтобы пробить так, как он, необходимо чувствовать уверенность.

Что касается матча за Суперкубок, то он уже давно остался в прошлом, все наши мысли – о новом чемпионате.