Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Семак оценил удар Ренана паненкой на решающем пенальти в матче за Суперкубок России

    Семак оценил удар Ренана паненкой на решающем пенальти в матче за Суперкубок России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удар Роберта Ренана в серии пенальти против ЦСКА.

    • Бразилец пробил паненкой.
    • Этот 11-метровый был решающим в матче за Суперкубок России.
    • «Зенит» выиграл этот трофей в рекордный 8-й раз.

    – Хотелось бы задать вам отдельный вопрос по поводу серии пенальти в матче за Суперкубок. Как лично вы относитесь к такому рискованному исполнению 11-метровых, какое продемонстрировал Роберт Ренан? Имеет ли вообще для вас значение то, как игроки бьют пенальти?

    – Чтобы пробить так, как он, необходимо чувствовать уверенность.

    Что касается матча за Суперкубок, то он уже давно остался в прошлом, все наши мысли – о новом чемпионате.

    Новости по теме
    Горячая бразильская красотка – жена самого перспективного игрока «Зенита»
    «Зенит» показал, как 15-летний Ренан забивает пенальти паненкой 3
    Ренан назвал самый популярный российский клуб в Бразилии 46
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56349

      MaxRnD 1 час назад

      Ельцин в 2018 не смог

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 