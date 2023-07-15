«Зенит» – ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России

Такое палево, судья купленный!
3 горчичника должны были дать игрокам ЦСКА и не дали.
«Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч за Суперкубок России.
Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей сегодня в Казани в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.