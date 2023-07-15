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    • «Зенит» – ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России

    «Зенит» – ЦСКА: стартовые составы на матч за Суперкубок России

    «Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч за Суперкубок России.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

    ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

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    Источник: телеграм-канал Суперкубка России

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5626

      Питерский князь 40 минут назад

      Такое палево, судья купленный!
      3 горчичника должны были дать игрокам ЦСКА и не дали.

      0
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      Рейтинг: +1132

      Номэд 1 час назад

      У вшивых 8 латиносов, а полупокер fakeid кричит, усираясь, про 5-ых россиян. У двоих, из этих "россиян", российского только паспорта.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5229

      fakeid > Номэд 19 минут назад

      у тебя, полугнида обосцаная, нашлось время на коммент в перерыве сбора бутылок? сколько набрал сегодня? на фунфырик хватило?

      0
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      Рейтинг: +14

      Петр C. 1 час назад

      отсосите друг у друга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4578

      Snek 2 часа назад

      Гаич или Гайич?
      Адольфо или Милан?

      1
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      Рейтинг: +7201

      Semenycch 2 часа назад

      ЦСКА сейчас самый сильный соперник Зенита из всех Российских клубов! А еще у ЦСКА отличный тренер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7201

      Semenycch 2 часа назад

      Как же мне не нравится форвард в этом составе Зенита! Не координированный, кривоногий, медленный. В остальном состав более менее боевой!

      1
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      Рейтинг: +2845

      волчарик 2 часа назад

      Кассьера никакущий,любого молодого ставь хуже не будет.Но хочется ошибиться.

      1
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      Рейтинг: +5626

      Питерский князь 2 часа назад

      У коней уже штаны мокрые, знают, что их ждет!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +5229

      fakeid > Питерский князь 2 часа назад

      штаны мокрые всегда у хряков, когда играют зенит и цска

      0
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      Рейтинг: +4578

      Snek > Питерский князь 2 часа назад

      Ну проиграем и проиграем, что такого?
      Мы умеем проигрывать и соперников не боимся.

      1
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      Рейтинг: +68389

      portero 2 часа назад

      Зенит латина Америка!!!
      Трое случайно попали в состав не из латиносов....

      2
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      Рейтинг: +4975

      Эном айс > portero 1 час назад

      ух ты(

      1
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      Рейтинг: +5229

      fakeid 2 часа назад

      состав хорош, 5 россиян, сегодня коням ловить, скорее всего, нечего. хотя у них есть супероружие, против которого нам нечего противопоставить - заболотный.

      1
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      Рейтинг: +5626

      Питерский князь > fakeid 2 часа назад

      Зе Болотный.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +68389

      portero > fakeid 2 часа назад

      А вдруг латиносы как Вендел , забьют на игру и будут пешком ходить, получив пару раз по ногам....

      1
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      Рейтинг: +140

      baden1969 > portero 2 часа назад

      А для этого есть замены...Мостовой, Васильев, Коваленко, Бакаев и Сергеев вместо Кассьерры

      4
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      ...
      Рейтинг: +68389

      portero > baden1969 2 часа назад

      Васильев неплох совсем, хочется чтоб вышел во втором тайме, а не на 85 минуте, как обычно у семака....

      2
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      Рейтинг: +4578

      Snek > fakeid 2 часа назад

      Раз в год и Антошка забивает.

      1
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