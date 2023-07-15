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    • Полиция задержала 35 фанатов по пути на матч за Суперкубок России

    Полиция задержала 35 фанатов по пути на матч за Суперкубок России

    Стало известно о задержании болельщиков в преддверии матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

    Полиция задержала и доставила в отдел 35 фанатов, которые ехали на игру на электричке «Нижний Новгород – Казань».

    На них пожаловались пассажиры за громкие песни и использование файеров внутри вагонов.

    На 28 человек были составлены протоколы об административном правонарушении, также по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    По предварительным данным, большинство задержанных – фанаты ЦСКА.

    Фото: телеграм-канал Baza

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    Источник: Baza

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