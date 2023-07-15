Полиция задержала 35 фанатов по пути на матч за Суперкубок России

Стало известно о задержании болельщиков в преддверии матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
Полиция задержала и доставила в отдел 35 фанатов, которые ехали на игру на электричке «Нижний Новгород – Казань».
На них пожаловались пассажиры за громкие песни и использование файеров внутри вагонов.
На 28 человек были составлены протоколы об административном правонарушении, также по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
По предварительным данным, большинство задержанных – фанаты ЦСКА.
Фото: телеграм-канал Baza
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей сегодня в Казани в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Baza