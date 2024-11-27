Фанаты «Баварии» – президенту «ПСЖ»: «Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»

«Бавария» принимает «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Болельщики мюнхенской команды подготовили баннеры, адресованные президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелайфи.
На одном было написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA [Ассоциации европейских клубов] – все в одном?»
На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ».
- Матвей Сафонов допустил голевую ошибку в 1-м тайме.
Фото: твиттер репортера Sport1.de Стефана Кумбергера
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