Фанаты «Баварии» – президенту «ПСЖ»: «Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»

«Бавария» принимает «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Болельщики мюнхенской команды подготовили баннеры, адресованные президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелайфи.

На одном было написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA [Ассоциации европейских клубов] – все в одном?»

На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»

Фото: твиттер репортера Sport1.de Стефана Кумбергера

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