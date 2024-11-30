Подробный разбор ошибки Сафонова в матче с «Баварией» от тренера вратарей

Тренер вратарей ЖФК «Зенит», бывший преподаватель факультета физической культуры Вологодского государственного университета Сергей Романов разобрал ошибку голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Речь о матче Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» (1:0).

Сафонов впервые пропустил в ЛЧ за «ПСЖ».

Матвей в Париже с лета.

«Матвей точно заслужил эту возможность себя проявить. И как же жаль, что единственный пропущенный мяч в этом матче многие списывают на вратаря «ПСЖ», не пытаясь разобраться в ситуации.

Что произошло на мой взгляд: мяч изначально пошел в самую тяжелую зону и точку, в какую только может пойти мяч на угловом – сильный и низкий кросс на ближнюю штангу. Три игрока мюнхенцев «закрывают» ближнюю штангу: один из них уводит защитника и создает зону для двух остальных. Один из них без персональной опеки подходит со спины к защитнику и блокирует его, чем создает еще зону за собой.

Еще один игрок «Баварии» в створе, который вроде как под персональной опекой, легко освобождается от опекуна и блокирует Сафонова. Все, что предшествует активному участию вратаря в эпизоде – полнейший провал и безответственность.

Что мог сделать Матвей? Первое – располагаться ближе на шаг к потенциально опасной группе на ближней штанге. Второе – избежать блока заранее, прочитать ситуацию и освободиться, чуть активнее бороться руками. Третье – идти в мяч по кратчайшей траектории, не оббегая блокирующего. Четвертое – банально удачнее попасть в мяч.

Для меня к Матвею в этой ситуации гораздо меньше вопросов, чем ко всей остальной группе обороны», – написал Романов.

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