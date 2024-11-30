Доннарумма помогал Сафонову готовиться к матчу с «Баварией», несмотря на непопадание в основу

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был недоволен выбором Матвея Сафонова основным голкипером на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Доннарумма воспринял это, мягко говоря, без улыбки. Однако он не стал бойкотировать разминку своего коллеги, приобретенного летом за 20 миллионов евро у «Краснодара».

Джанлуиджи помог ему подготовиться к матчу, в котором Луис Энрике ожидал навязчивого прессинга со стороны немцев», – пишет La Gazzetta dello Sport.

Единственный гол в матче был забит после того как Сафонов не смог как следует выбить мяч кулаками после подачи углового на 38-й минуте. Ким Мин-Джэ переправил мяч в сетку из вратарской площади.

Для 25-летнего Сафонов это была 6-я игра за парижан и 3-й пропущенный мяч. Ранее он провел за «ПСЖ» 3 матча на ноль.

25-летний Доннарумма остался в запасе.

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