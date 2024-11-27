Экс-тренер «Краснодара»: «Горжусь Сафоновым и вижу в его игре только позитив»

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил действия вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, приведшие к единственному пропущенному голу в игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Россиянин ошибся на 38-й минуте, в результате чего забил Ким Мин-Джэ.

Он неудачно выбил мяч кулаками после розыгрыша углового.

«Играли две классные команды с хорошим подбором исполнителей. Понятно, что «Бавария» мощно прессинговала и имела преимущество.

Немцы вынуждали «ПСЖ» много ошибаться и в целом заставили играть так, как им хотелось. Обычно я не смотрю такие поздние матчи, но ради Моти пришлось потерпеть.

Сегодня читаю прессу и недоумеваю. У нас любят больше обсуждать ошибки, чем ситуации со спасениями или просто хорошей игрой. Это наша ментальность.

А я в игре Матвея вижу только позитив. Радуюсь и горжусь, что он вообще играет! У нас всего два парня – Головин и Сафонов – выступают в лучшем турнире мира.

Да и ситуацию с пропущенным голом у нас, наверное, трактовали бы по-другому. Насколько нам говорят, во вратарской, в пространстве голкипера, вообще появляться нельзя.

Получается, Матвей добирался до мяча не по прямой, а обегая нападающего. Я не сильно разбираюсь в этих тонкостях, но моe мнение: ему мешали выйти.

То, что он после гола «Баварии» не расклеился, меня совсем не удивило. Есть ребята, которые, совершив ошибку, могут пропасть и на месяц, и на два. Это точно не Сафонова ситуация.

Матвей по своей ментальности очень сильный игрок и человек. С юности, с дебюта в РПЛ таким был. Его тяжело выбить из колеи.

Сафонов несколько раз прилично спас команду, особенно после удаления у «ПСЖ». Они и в равных-то составах не имели преимущества, а в меньшинстве им тем более было тяжело на что-то рассчитывать. Но Матвей в ряде эпизодов проявил себя более чем уверенно и надeжно», – сказал Сторожук.

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