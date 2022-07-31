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  • Семак объяснил, почему «Локомотив» пропустил пять мячей от «Зенита»

Семак объяснил, почему «Локомотив» пропустил пять мячей от «Зенита»

31 июля 2022, 01:22
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что «Локомотив» пропустил пять мячей в матче 3-го тура РПЛ из-за усталости.

– Что так поменялось в матче, что столь результативным стал именно второй тайм? Или первый тайм – исключительно невезение?

– В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. У «Локомотива» в первом тайме был хороший момент. Может, был офсайд там или не было. И во втором тайме в начале был хороший момент. По одному моменту «Локомотив» создал.

А во втором тайме, может, уже и силенок у них меньше стало, потому что мы хорошо мяч контролировали, двигались. Где-то, наверное, они подустали. И смогли реализовать те моменты, которые у нас были.

В концовке, естественно, «Локомотиву» нужно было отыгрываться. Появилось больше пространства. Мы смогли создать еще несколько хороших моментов и довести счет до крупного.

  • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
  • Дубль оформил Иван Сергеев.
  • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Комментарии (5)
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inzek
1659224838
да потому что он венган
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Enter2006
1659242541
Устали с самого начала второго тайма в третьем туре РПЛ? Чем они на сборах занимались? Мда...
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житель СПб
1659245279
То есть главная причина - в физике?! Но это уже на 100% на совести тренерского состава...
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paracetamol
1659246277
Физики у Локо нет, а это проблема предсезонки, тренерская!
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Давид59
1659254066
В первом тайме у Локо был один момент (когда Вендел вынес из пустых). Но в повторе был виден офсайд. Считай, что момента не было.
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