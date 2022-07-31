Семак объяснил, почему «Локомотив» пропустил пять мячей от «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что «Локомотив» пропустил пять мячей в матче 3-го тура РПЛ из-за усталости.

– Что так поменялось в матче, что столь результативным стал именно второй тайм? Или первый тайм – исключительно невезение?

– В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. У «Локомотива» в первом тайме был хороший момент. Может, был офсайд там или не было. И во втором тайме в начале был хороший момент. По одному моменту «Локомотив» создал.

А во втором тайме, может, уже и силенок у них меньше стало, потому что мы хорошо мяч контролировали, двигались. Где-то, наверное, они подустали. И смогли реализовать те моменты, которые у нас были.

В концовке, естественно, «Локомотиву» нужно было отыгрываться. Появилось больше пространства. Мы смогли создать еще несколько хороших моментов и довести счет до крупного.

Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.

Дубль оформил Иван Сергеев.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол