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    Семак объяснил, почему «Локомотив» пропустил пять мячей от «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что «Локомотив» пропустил пять мячей в матче 3-го тура РПЛ из-за усталости.

    — Что так поменялось в матче, что столь результативным стал именно второй тайм? Или первый тайм — исключительно невезение?

    — В первом тайме у нас были хорошие моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. У «Локомотива» в первом тайме был хороший момент. Может, был офсайд там или не было. И во втором тайме в начале был хороший момент. По одному моменту «Локомотив» создал.

    А во втором тайме, может, уже и силенок у них меньше стало, потому что мы хорошо мяч контролировали, двигались. Где-то, наверное, они подустали. И смогли реализовать те моменты, которые у нас были.

    В концовке, естественно, «Локомотиву» нужно было отыгрываться. Появилось больше пространства. Мы смогли создать еще несколько хороших моментов и довести счет до крупного.

    • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
    • Дубль оформил Иван Сергеев.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +946

      inzek 55 минут назад

      да потому что он венган

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