«Это ужасно. Нужно менять все руководство». Смородская – о разгроме «Локомотива» «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила итог матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Грустно и тревожно за «Локомотив». Всe это ужасно. Не думаю, что можно что-то сделать в ближайшее время. Нужно менять всe руководство», – считает Смородская.

«Локо» занимает 12-е место в РПЛ.

У команды ни одной победы в 3 турах.

При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол