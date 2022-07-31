«Это ужасно. Нужно менять все руководство». Смородская – о разгроме «Локомотива» «Зенитом»

Смородская начала развал, она же его и закончит. Полным капутом!
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила итог матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).
«Грустно и тревожно за «Локомотив». Всe это ужасно. Не думаю, что можно что-то сделать в ближайшее время. Нужно менять всe руководство», – считает Смородская.
- «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
- У команды ни одной победы в 3 турах.
- При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.
«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол