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    «Это ужасно. Нужно менять все руководство». Смородская – о разгроме «Локомотива» «Зенитом»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила итог матча третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

    «Грустно и тревожно за «Локомотив». Всe это ужасно. Не думаю, что можно что-то сделать в ближайшее время. Нужно менять всe руководство», – считает Смородская.

    • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
    • У команды ни одной победы в 3 турах.
    • При Смородской «Локомотив» брал Кубок России.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +16697

      paracetamol 40 минут назад

      Смородская начала развал, она же его и закончит. Полным капутом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16737

      житель СПб 53 минуты назад

      Смородская радуется и ищет поводы для опускания нынешнего руководства...

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