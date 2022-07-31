Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    «Вы кто такой, чтобы вам представляться?». Журналист повздорил с охраной «Зенита» после игры с «Локомотивом»

    У журналиста Алексея Фомино возникло недопонимание со службой безопасности «Зенита» после матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (5:0). Репортер оказался в неразрешенном месте «Газпром Арены».

    «Дмитрия Баринова пришлось ловить в запрещенных местах «Газпром Арены», за что мы с Алексеем Ковалeвым словили проблемы с местной охраной. Получилось жeсткое интервью.

    Формально они правы, но «Локо» первый нарушил регламент: через микст-зону из их игроков не прошeл никто кроме Гилерме и Антона Миранчука», – написал Фомин.

    • Все 5 голов в матче были забиты во 2-м тайме.
    • Дубль оформил Иван Сергеев.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

    Новости по теме
    Клаудиньо – лучший игрок матча с «Локомотивом» по трем показателям. Баринов обещал его закрыть 6
    «Это ужасно. Нужно менять все руководство». Смородская – о разгроме «Локомотива» «Зенитом» 2
    Сантос: «Зрителям кажется, что «Зениту» легко. Это не так» 4
    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:08
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      tushkanlz 33 минуты назад

      А не нужно никого "ловить в запрещенных местах «Газпром Арены»".Ну, не желают люди общаться с "журналюгами"- ловцами всякого ..., зачем нарушать?! "«Локо» первый нарушил..", а вы будете только вторыми - третьими и это для вас это норм! да и плевать вам на состояние игроков, журналюги!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16697

      paracetamol 38 минут назад

      Всех нарушителей на 15 суток! Пусть улицы подметают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16737

      житель СПб 49 минут назад

      То есть вместо того, что бы его доставить в отдел полиции для оформления правонарушения - он еще и хамит... Вот это - и представитель СМИ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11