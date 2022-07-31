«Вы кто такой, чтобы вам представляться?». Журналист повздорил с охраной «Зенита» после игры с «Локомотивом»

У журналиста Алексея Фомино возникло недопонимание со службой безопасности «Зенита» после матча третьего тура РПЛ против «Локомотива» (5:0). Репортер оказался в неразрешенном месте «Газпром Арены».

«Дмитрия Баринова пришлось ловить в запрещенных местах «Газпром Арены», за что мы с Алексеем Ковалeвым словили проблемы с местной охраной. Получилось жeсткое интервью.

Формально они правы, но «Локо» первый нарушил регламент: через микст-зону из их игроков не прошeл никто кроме Гилерме и Антона Миранчука», – написал Фомин.

Все 5 голов в матче были забиты во 2-м тайме.

Дубль оформил Иван Сергеев.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол